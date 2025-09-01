Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 1 сентября

На улице Марксистской в Москве столкнулись мотоцикл и автомобиль такси. В результате один человек погиб и один пострадал. Уточняется, что мотоциклист скончался на месте, а таксиста зажало в салоне. Специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.

В России увеличились штрафы за небезопасную перевозку детей в автомобиле. Наказание грозит всем, кто использует заменители детских автокресел. До 100 тысяч рублей могут заплатить водители за использование тканевых фиксаторов, накладок и прочих устройств.

К 1 сентября в Москве подготовили более 570 образовательных организаций, от детских кружков до колледжей. В их числе – около 50 учебных корпусов, которые открылись после полной реконструкции по программе "Моя школа".

