Новости регионов: селевой поток сошел в Эльбрусском районе КБР

Мощный селевой поток сошел в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (КБР). В результате были повреждены несколько зданий. Специалисты приступили к эвакуации местных жителей. В пункте временного размещения в настоящий момент находятся 15 человек. Информация о пострадавших при сходе не уточняется.

Во Владивостоке на основном причале Тихоокеанского флота открылись совместные российско-китайские учения. Перед кораблями выстроились их экипажи, а командиры обсудили действия в море. Во время учений команды будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море, а также отработают противолодочные задачи и противовоздушную оборону.

В Тюмени на продажу за 85 миллионов рублей выставили дом со статуями, расположенный на Садовой улице. Известно, что в особняке находится художественная мастерская. В объявлении указано, что основные элементы фасада создавались скульпторами реставрационной мастерской Эрмитажа.