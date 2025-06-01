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01 июня, 11:15

Происшествия

Троих пострадавших детей из Брянской области доставят в Москву на лечение

Троих пострадавших детей из Брянской области доставят в Москву на лечение

Собянин сообщил о госпитализации пострадавших при крушении поезда в Брянской области

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Часть пострадавших в Брянской области прибыла на Киевский вокзал

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Троих детей, получивших травмы при крушении пассажирского поезда в Брянской области, экстренно доставят в московские клиники. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Часть пострадавших уже прибыла в Москву – их встретили на Киевском вокзале бригады медиков и психологов.

Следствие по делу ведет Главное управление Следственного комитета. В ведомстве подтвердили, что причиной происшествия стал именно подрыв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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