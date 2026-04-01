Пенсионерка из Москвы предотвратила кражу почти 500 тысяч рублей звонком в полицию

В Москве 86-летняя пенсионерка едва не лишилась почти 500 тысяч рублей, однако успела сообщить о случившемся в полицию. Мошенники действовали по классической схеме: сначала позвонили, представившись сотрудниками правоохранительных органов, затем прислали курьера за деньгами.

Своевременный звонок в полицию спас сбережения женщины. Полицейские задержали 20-летнего москвича, выступавшего курьером. Деньги вернули владелице. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, молодой человек ожидает суда под подпиской о невыезде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.