Квест-комната в Москве отменила часть мероприятий после травмирования ребенка

В Москве девятилетняя девочка попала в больницу после квеста в ТЦ "Ривьера" на Автозаводской улице. Сейчас там отменили часть квестов, которые проходили в том же помещении.

Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.

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