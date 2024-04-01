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Новости

01 апреля, 17:45

Происшествия

Квест-комната в Москве отменила часть мероприятий после травмирования ребенка

Квест-комната в Москве отменила часть мероприятий после травмирования ребенка

В Москве эвакуировали пассажиров с Курского вокзала

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Пожар произошел на подмосковном заводе "Электроизолит" в Хотькове

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Девятилетняя девочка пострадала во время квеста в Москве

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Задержанные в Дагестане боевики финансировали исполнителей теракта в "Крокус Сити Холле"

В Москве девятилетняя девочка попала в больницу после квеста в ТЦ "Ривьера" на Автозаводской улице. Сейчас там отменили часть квестов, которые проходили в том же помещении.

Столичный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле прокуратуры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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