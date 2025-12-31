Главной международной темой стала атака на резиденцию Владимира Путина. Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер подтвердил, что американская разведка подняла все данные для расследования.

Главной целью сейчас является подтверждение самого факта удара. По оценке Уитэкера, подобная провокация со стороны Украины выглядела бы безрассудно на фоне подготовки мирного соглашения между странами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.