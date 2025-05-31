ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по приграничным районам Курской области. В Рыльске дроны влетели в два многоквартирных дома. Выбиты окна и посечены фасады.

В больнице находится семья из четырех человек, в том числе дети. Еще двое получили осколочные ранения. В Льговском районе из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж.

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