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31 мая, 08:30

Политика

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

ВСУ с помощью БПЛА нанесли удары по приграничным районам Курской области

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ВСУ с помощью беспилотников нанесли удары по приграничным районам Курской области. В Рыльске дроны влетели в два многоквартирных дома. Выбиты окна и посечены фасады.

В больнице находится семья из четырех человек, в том числе дети. Еще двое получили осколочные ранения. В Льговском районе из-за атаки БПЛА загорелись два строения и гараж.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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