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31 мая, 07:45

Политика

Расчет ЗРК "Тор-М1" прикрыл российских мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой

Расчет ЗРК "Тор-М1" прикрыл российских мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой

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Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" прикрыл российских мотострелков от атак украинских беспилотников под Авдеевкой. А на Херсонском направлении артиллеристы из гаубицы Д-30 уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме на правом берегу Днепра.

Кроме того, российские штурмовики вплотную подошли к дороге на Угледар – это единственный узел снабжения группировки ВСУ, удерживающей город. Подробнее о том, что произошло за 30 мая в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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