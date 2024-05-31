Расчет ЗРК "Тор-М1" прикрыл российских мотострелков от атак БПЛА под Авдеевкой

Расчет зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" прикрыл российских мотострелков от атак украинских беспилотников под Авдеевкой. А на Херсонском направлении артиллеристы из гаубицы Д-30 уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в заброшенном доме на правом берегу Днепра.

Кроме того, российские штурмовики вплотную подошли к дороге на Угледар – это единственный узел снабжения группировки ВСУ, удерживающей город. Подробнее о том, что произошло за 30 мая в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

