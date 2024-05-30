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30 мая, 09:45

Туризм

Новости мира: Тайланд начнет выдавать цифровым кочевникам пятилетние визы

Новости мира: Тайланд начнет выдавать цифровым кочевникам пятилетние визы

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С июня 2024 года Таиланд начнет выдавать пятилетние визы цифровым кочевникам и фрилансерам. По новым документам удаленщики смогут проводить в стране до 180 дней в год. Возможность оформить такую визу получат квалифицированные специалисты и члены их семей. Для этого в качестве финансовой гарантии на счету въезжающего в страну должно быть более 10 тысяч долларов или одного миллиона рублей.

Тем временем в США прошло онлайн-заседание суда, на котором рассматривалось дело американца о лишении водительских прав. Обвиняемый подключился удаленно, однако попросил у судьи минуту, чтобы припарковать свой автомобиль. В итоге нарушителю отказали в залоге и приговорили его к тюремному сроку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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