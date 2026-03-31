31 марта, 16:15Политика
Минцифры РФ рассматривает технические и экономические меры для снижения использования VPN
В Минцифры РФ рассматривают технические и экономические меры для снижения использования VPN. Операторам связи могут предложить ввести дополнительную плату за использование международного трафика сверх определенного лимита. Речь идет о 15 гигабайтах в месяц.
При этом Минцифры выступило против штрафов за использование VPN. Об этом заявил глава министерства Максут Шадаев. По его словам, это решение в лоб, которое ведомству категорически не нравится.
Меры по снижению использования сервисов обхода блокировок обсуждают, но стараются учесть последствия для пользователей и рынка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.