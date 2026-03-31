31 марта, 07:30
Трамп заявил, что готов окончить операцию против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что готов окончить операцию против Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.
По данным СМИ, Вашингтону якобы удалось достичь своих главных целей – ограничить возможности флота Ирана и ракетные запасы исламской республики. Однако некоторые аналитики уверены, что Трамп оказался просто не готов к затяжному конфликту с его последствиями.
