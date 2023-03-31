07:45Политика
ВСУ готовит контрнаступление, но собрать силы ей не дают Артемовск и Авдеевка – эксперты
Украинская армия готовит контрнаступление, но собрать большие силы ей не дают Артемовск и Авдеевка. Об этом заявили российские военные эксперты.
Именно там идут самые ожесточенные бои, поэтому Киев вынужден постоянно подбрасывать резервы. Однако долго держать оба направления у ВСУ не получится. О положении в зоне проведения СВО рассказал командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.