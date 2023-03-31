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Политика

ВСУ готовит контрнаступление, но собрать силы ей не дают Артемовск и Авдеевка – эксперты

ВСУ готовит контрнаступление, но собрать силы ей не дают Артемовск и Авдеевка – эксперты

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Украинская армия готовит контрнаступление, но собрать большие силы ей не дают Артемовск и Авдеевка. Об этом заявили российские военные эксперты.

Именно там идут самые ожесточенные бои, поэтому Киев вынужден постоянно подбрасывать резервы. Однако долго держать оба направления у ВСУ не получится. О положении в зоне проведения СВО рассказал командир добровольческого батальона "Пятнашка" Ахра Авидзба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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