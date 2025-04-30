Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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30 апреля, 11:30

Политика

Новости мира: Индия готовится нанести удар по Пакистану

Новости мира: Индия готовится нанести удар по Пакистану

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Индия вновь заявила о нарушении Пакистаном режима прекращения огня ночью 30 апреля. Речь идет об обстрелах пограничных постов на линии контроля в Джамму и Кашмире. Пакистан, в свою очередь, заявил, что располагает достоверной информацией, что Индия в течение ближайших суток нанесет по нему военный удар, поэтому готовится дать решительный ответ на любой акт агрессии.

Между тем в центре Тбилиси произошел крупный пожар. Вещевой рынок загорелся около станции метро "Площадь Вокзальная". Огонь охватил около 15 тысяч квадратных метров. На место прибыли около 30 пожарно-спасательных расчетов. Они тушили огонь несколько часов.

В свою очередь, на север американского штата Техас обрушился сильный шторм. Больше всего пострадал небольшой городок Бенджамин. Ураганный ветер ломал деревья и сносил крыши. Его порывы достигали 40 метров в секунду. Все это сопровождалось крупным градом. По сообщениям синоптиков, ураган ушел в сторону восточных штатов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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