Трампу представили варианты атаки на Иран

Президенту США Дональду Трампу представили расширенный список вариантов атаки на Иран, сообщает The New York Times.

Документ подготовил Пентагон. Среди предложений – рейды и тайная отправка спецназа для уничтожения или повреждения ядерной программы. При этом Трамп остается открыт к дипломатическому решению и переговорам с Тегераном.

Некоторые эксперты считают, что публикация этих планов – попытка склонить Иран к диалогу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.