Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
Новый телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Некоторые детали беседы раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, Путин заявил Трампу, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена после попытки Киева атаковать госрезиденцию в Новгородской области. Ушаков отметил, что глава Белого дома был шокирован и возмущен действиями Украины.
