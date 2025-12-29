Путин и Трамп провели новый телефонный разговор

Новый телефонный разговор состоялся между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Некоторые детали беседы раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По его словам, Путин заявил Трампу, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена после попытки Киева атаковать госрезиденцию в Новгородской области. Ушаков отметил, что глава Белого дома был шокирован и возмущен действиями Украины.

