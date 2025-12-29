Западные СМИ прокомментировали переговоры Трампа и Зеленского

Западные СМИ не пришли к единому мнению об итогах встречи американского лидера Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде.

Например, немецкое издание Bild написало, что Зеленский выстоял. В британской газете The Guardian заявили, что прорыва по итогам переговоров нет, однако хуже не стало. Телеканал France 24, в свою очередь, подчеркнул, что мирное соглашение становится ближе, но ключевые вопросы остаются нерешенными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.