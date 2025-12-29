Дональд Трамп обсудил мирное урегулирование на Украине с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп обсудил некоторые вопросы по мирному урегулированию на Украине по телефону с Владимиром Путиным. После этого американский президент встретился с украинской делегацией во Флориде.

Встреча продлилась около двух часов. По ее окончании Трамп заявил, что Москва и Киев никогда не были так близки к достижению соглашения. Он допустил, что в подходящее время может состояться трехсторонний саммит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.