Госорганы России обязали вести страницы в отечественных соцсетях

С декабря все государственные органы России будут обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство уже одобрило аналоги иностранных ресурсов и мессенджеров. Некоторые позволяют перенести подписчиков и полный архив фото с запрещенных в России сервисов. Пока разработали 10 таких приложений.

Какие именно получили одобрение кабмина? И есть ли у них шансы на популярность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.