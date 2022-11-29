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Госорганы России обязали вести страницы в отечественных соцсетях

Госорганы России обязали вести страницы в отечественных соцсетях

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С декабря все государственные органы России будут обязаны вести страницы в отечественных социальных сетях. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Правительство уже одобрило аналоги иностранных ресурсов и мессенджеров. Некоторые позволяют перенести подписчиков и полный архив фото с запрещенных в России сервисов. Пока разработали 10 таких приложений.

Какие именно получили одобрение кабмина? И есть ли у них шансы на популярность? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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