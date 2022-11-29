Володин рассказал, какие законы вступят в силу с 1 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России с 1 декабря начнут действовать новые законы, касающиеся детей, предпринимателей, иноагентов и органов государственной власти, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщается в телеграм-канале палаты.

Так, с первого дня зимы вступит в силу закон, в соответствии с которым дети, находящиеся под опекой в одной семье, смогут ходить в одну школу. Такая норма позволит создать более благоприятные условия для воспитания детей.

Также зимой вступит в силу новое положение, обязывающее все государственные ведомства вести страницы в соцсетях.

"Повышение открытости будет способствовать лучшему информированию граждан, получению обратной связи", – пояснил Володин.

Кроме того, с 1 декабря представители малого и среднего бизнеса смогут подавать заявки на получение мер государственной поддержки после выявления незначительных нарушений не через три года, а уже на следующий год.

Также в эту дату вступит в силу закон, в соответствии с которым иноагенты не смогут производить образовательный контент и преподавать несовершеннолетним.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и трансгендерности в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино.

Законом в том числе устанавливается запрет на выдачу прокатного удостоверения фильму, если материал содержит информацию с пропагандой ЛГБТ-отношений.

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