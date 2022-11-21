Путин подписал закон о едином пособии для семей с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в России устанавливается единое пособие, выплачиваемое в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Указано, что закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Новые законодательные меры подразумевают создание универсального пособия, направленного на ежемесячные выплаты ребенку (до достижения 17 лет) и женщинам по беременности.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею использовать материнский капитал для получения процентов по вкладу.

Парламентарий выразил мнение, что такая мера помогла бы создать дополнительный доход для семей.

Госдума приняла закон об универсальном пособии для семей с детьми

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!