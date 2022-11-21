Депутат поддержал идею использования маткапитала для получения процентов по вкладу

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Идея использовать материнский капитал для получения процентов по вкладу позволит семьям с детьми иметь дополнительный доход. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT.

Он также добавил, что некоторые семьи используют материнский капитал не сразу.

"Его номинал ежегодно индексируется, но при этом, если дать право гражданам размещать эти средства в банках, это бы могло приносить дополнительный процент для граждан. Что, конечно, позитивно", – сказал парламентарий.

По словам депутата, идея требует внимания и проработки. При этом в РФ не следует забывать о безопасности и идеологии маткапитала, уточнил Нилов.

С инициативой использовать маткапитал для получения процентов по вкладу выступила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, подобное решение могло бы поспособствовать улучшению демографической ситуации в РФ.

До этого указом Владимира Путина в России была продлена программа материнского капитала до 2026 года. Глава государства обратил внимание, что программа была расширена. В число тех, кто имеет право на получение маткапитала, вошли семьи с первым ребенком.



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