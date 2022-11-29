В РФ предложили предоставить бронь от мобилизации адвокатам и нотариусам

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил предоставить бронь от мобилизации адвокатам, нотариусам, помощникам судей, секретарям судов и присяжным заседателям на время исполнения обязанностей. Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению эксперта, в случае мобилизации этих граждан будет затруднена реализация прав россиян. Кроме того, призыв помощников судей и секретарей судов приведет к ухудшению работы органа и росту сроков производства.

Сокращение количества практикующих нотариусов создаст проблемы в обеспечении защиты прав и законных интересов граждан.

"Это связано в первую очередь с нарушением территориального принципа организации работы нотариусов, при котором каждый нотариус закрепляется за соответствующим нотариальным округом. Отсутствие нотариусов существенно увеличит материальные и временные издержки граждан и юридических лиц и понизит уровень доступности оказания нотариальных услуг", – добавил Степашин.

В мобилизационном управлении МО РФ ответили, что адвокаты, помощники судей, секретари судов и судебных заседаний имеют право на бронь от мобилизации. Вместе с тем Ассоциации юристов и Минюсту предложили составить изменения, которые необходимо внести в перечень должностей и профессий, подлежащих бронированию.

Ранее президент Союза адвокатов РФ Игорь Трунов рассказал, что адвокатам предоставили право на бронирование от частичной мобилизации. Он подчеркнул, что в настоящее время Союз прорабатывает механизм реализации бронирования юристов, рекомендации по организации этой работы, а также методическое обеспечение.



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