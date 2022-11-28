Российским адвокатам предоставили бронь от частичной мобилизации – Трунов

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Российские адвокаты получили право на бронирование от частичной мобилизации, сообщил президент Союза адвокатов РФ Игорь Трунов.

По его словам, такой ответ на соответствующий запрос общественной организации пришел из Минобороны России. Перечень, утвержденный постановлением Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе ВС РФ, носит закрытый характер.

"В министерстве [обороны] нам уточнили, что адвокаты содержатся в ряде видов экономической деятельности. Сейчас мы прорабатываем механизм реализации бронирования адвокатов, рекомендации по организации этой работы, нормативное и методическое обеспечение данной работы", – приводит слова Трунова ТАСС.

В конце октября Союз адвокатов РФ обратился к правительству с просьбой о предоставлении права на бронирование адвокатов. Как пояснял тогда Трунов, в случаях мобилизации таких специалистов социально незащищенные граждане, в том числе беженцы и сами мобилизованные, останутся без квалифицированной юридической помощи.

По словам Трунова, численность адвокатов в России крайне мала – один адвокат на 1 974 человека. Кроме того, основную часть таких специалистов в стране представляют мужчины до 55 лет.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России 21 сентября. Все мобилизационные мероприятия в стране завершились 28 октября.

25 ноября на встрече с матерями участников специальной военной операции глава государства подчеркнул, что в России больше не нужно набирать дополнительных людей в рамках частичной мобилизации.



Адвокаты получили бронь от частичной мобилизации

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