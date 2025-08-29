Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

29 августа, 06:45

Политика

Новости мира: Трамп оказался недоволен позицией Украины

Новости мира: Трамп оказался недоволен позицией Украины

Армия России освободила населенный пункт Нелеповка в ДНР

Новости мира: премьер-министр правительства хуситов погиб после авиаудара в Сане

Новости мира: около 15 человек погибли при обрушении самодельного дома в Индии

ВС РФ взяли под контроль поселок Первое Мая в ДНР

Новости мира: тайфун "Каджики" обрушился на Таиланд

Российские военные освободили населенный пункт Первое Мая в ДНР

Таиланду и Камбодже удалось договориться о сохранении мира

"Новости мира": премьер Польши заявил, что вступление Молдавии в ЕС в интересах Европы

Новости мира: двое детей погибли в результате стрельбы в католической школе в США

Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским. Как пишут западные СМИ, американского политика раздражает позиция Украины, которая отвергает все условия для мирного решения конфликта. В свою очередь, европейские лидеры переживают из-за переговоров Вашингтона и Москвы.

В столице Индонезии водитель мотоциклетного такси погиб под колесами полицейской машины. Это произошло во время многотысячной акции протеста. Митингующие пытались добиться улучшения условий труда, повышения зарплаты и роспуска парламента.

Литва укрепляет рубежи с Белоруссией. На границе строят противотанковые заграждения, так называемые зубы дракона. Также сообщалось, что страны Прибалтики и Финляндия планируют заминировать границы с Россией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

