Новости мира: Трамп оказался недоволен позицией Украины

Президент США Дональд Трамп недоволен украинским лидером Владимиром Зеленским. Как пишут западные СМИ, американского политика раздражает позиция Украины, которая отвергает все условия для мирного решения конфликта. В свою очередь, европейские лидеры переживают из-за переговоров Вашингтона и Москвы.

В столице Индонезии водитель мотоциклетного такси погиб под колесами полицейской машины. Это произошло во время многотысячной акции протеста. Митингующие пытались добиться улучшения условий труда, повышения зарплаты и роспуска парламента.

Литва укрепляет рубежи с Белоруссией. На границе строят противотанковые заграждения, так называемые зубы дракона. Также сообщалось, что страны Прибалтики и Финляндия планируют заминировать границы с Россией.

