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29 июля, 11:30

Политика

Российские войска поразили десантно-штурмовую бригаду ВСУ

Российские войска поразили десантно-штурмовую бригаду ВСУ

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Бойцы группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и поразили десантно-штурмовую бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также они нанесли поражение штурмовой бригаде и территориальной обороне украинской армии у населенных пунктов Серебрянка, Щербиновка, Северск и Часов Яр.

Вместе с тем артиллеристы-десантники Ивановского гвардейского соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) уничтожили опорный пункт противника в лесу на окраине Часова Яра. Локация вместе с личным составом была ликвидирована двумя точными выстрелами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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