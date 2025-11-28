Путин и Орбан начали встречу в Кремле

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начали встречу в Кремле. По словам Орбана, цель переговоров – обеспечить поставки энергоносителей в Венгрию, чтобы страна получала нефть и газ из России по трубопроводам.

Также во встрече с российской стороны участвуют глава МИД Сергей Лавров, зампред правительства Александр Новак и помощник президента Юрий Ушаков. С венгерской стороны прибыли главы ряда ведомств и советник премьер-министра по вопросам нацбезопасности Марцел Биро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.