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Новости

28 ноября, 23:30

Политика

Новости мира: протесты начались в Грузии после заявления премьера о Евросоюзе

Новости мира: протесты начались в Грузии после заявления премьера о Евросоюзе

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Грузинские оппозиционеры вышли на уличные акции протеста в крупных городах страны. Это связано с заявлением премьера Ираклия Кобахидзе, что республика на три года прерывает переговоры по вступлению в Евросоюз. Митингующие требуют отставки правительства. Как сообщается, в Тбилиси начались отдельные стычки протестующих с полицией.

Мощный снегопад накрыл северные провинции Китая на границе с Россией. Там выпало рекордное количество осадков. Местные жители с трудом могут найти и откопать свои автомобили на парковках. Снежная погода не повлияла на движение по автомобильному мосту между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Специалисты устраняют последствия непогоды, важная переправа работает в штатном режиме.

В китайском Шанхае забастовали роботы. Произошедшее на выставке сняли камеры видеонаблюдения. Один из роботов, оснащенный искусственным интеллектом, подошел к соратникам и убедил их перестать трудиться. Они обсудили предложение и решили, что пора уходить. Затем все 12 машин покинули экспозицию. Позже выяснилось, что все это было экспериментом, который организовали разработчики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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