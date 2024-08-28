Российские вертолеты нанесли удар по ВСУ в приграничном районе Курской области

Российские вертолеты Ка-52 и Ми-8 нанесли ракетный удар по личному составу и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области. Другой опорный пункт противника накрыли артиллеристы группировки войск "Север". По украинским позициям они отработали с помощью реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

Кроме того, комплексом "Искандер-М" были поражены две пусковые установки американской РСЗО HIMARS. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

