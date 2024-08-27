Председатель МГИК: для подачи заявок на голосование бумажным бюллетенем осталась неделя

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москвичи, которые собираются подать заявку на голосование бумажным бюллетенем в рамках сентябрьских выборов могут сделать это в течение недели, напомнила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, передает Агентство "Москва".

"Голосование бумажным бюллетенем носит заявительный характер. <…> Я напомню сроки: на площадке mos.ru можно подать заявление с 22 июля по 2 сентября, в ТИК – с 5 августа по 2 сентября. Ключевая дата – это 2 сентября", – отметила она в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

При этом к настоящему моменту соответствующее заявление подали 5 073 москвича. ТИК для его подачи воспользовались 572 человека, добавила Кириллова.

На заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве также были подведены итоги тестового голосования, в котором приняли участие около 650 тысяч москвичей. Согласно результатам голосования, испытания прошли успешно.

В ходе тестирования москвичам предложили ответить на вопрос, нужно ли принять в Москве собственный закон об обращении с безнадзорными животными, но ни один из предложенных вариантов ответов не набрал более 50% голосов.

Выборы депутатов в Москве пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. За этот период москвичи определят 45 депутатов по одномандатным округам. На избирательных участках можно будет проголосовать с помощью терминалов с 08:00 до 20:00 в любой из трех дней. Онлайн-голосование будет доступно на mos.ru с 08:00 6 сентября до 20:00 8 сентября.