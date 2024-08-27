Алаудинов: ВС РФ взяли под контроль еще два поселения Курской области

Фото: министерство обороны РФ

Военнослужащие РФ окончательно зачистили от украинских сил и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов.

"Этот участок тоже зачищен и взят под контроль. Линия боевого соприкосновения особого изменения не претерпела", – сообщил Алаудинов.

Он также добавил, что ВСУ за прошедшие сутки потеряли большое количество военной техники и личного состава.

Бои с военнослужащими ВСУ продолжаются в Курской области с 6 августа. В регионе введен режим ЧС федерального характера. Также в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО).

По данным на 26 августа, потери украинских войск за время боев на курском направлении составили 6 200 военнослужащих и 73 танка.

В Кремле подчеркнули, что враждебные действия украинских подразделений в отношении Курской области не останутся без ответа.