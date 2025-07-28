Российские войска, формируя буферную зону в Сумской области, уничтожили две украинские гаубицы Д-30 возле села Хотень. До этого под Писаревкой удалось ликвидировать самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу М-777 Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, расчет орудия "Гиацинт-Б" бригады морской пехоты Северного флота помог уничтожить украинский пункт управления БПЛА в Херсонской области. Также российская артиллерия нанесла удары по скоплению сил противника в Купянске, Карповке, Шандриголово, Кривой Луке, Константиновке, Клебан-Быке, Покровске, а также в Темировке, Культурном и Орехове.

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