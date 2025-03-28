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28 марта, 07:45

Политика

Трамп рассматривает военный вариант присоединения Гренландии

Трамп рассматривает военный вариант присоединения Гренландии

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Планы США по присоединению Гренландии продолжают вызывать международные споры. Интерес Вашингтона к крупнейшему острову мира значительно возрос после заявления президента США Дональда Трампа о возможном военном решении вопроса.

По данным опросов, 85% жителей Гренландии выступают против присоединения к США. При этом американское общество также разделено: только 19% граждан поддерживают эту инициативу.

Международные эксперты указывают на двойные стандарты американской политики. С одной стороны, США традиционно поддерживают принцип территориальной целостности, с другой – рассматривают возможность аннексии чужой территории, отмечают специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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