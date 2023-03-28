Новости часа: МИД РФ проработает меры по продвижению русского языка и культуры за рубежом

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД РФ проработает меры по продвижению русского языка и культуры за рубежом. Об этом сообщили в ведомстве.

Увеличение срока безвизового пребывания во Вьетнаме не повлияет на турпоток из РФ. Об этом рассказали в АТОР.

Около 300 первых летних кафе могут открыться в Подмосковье в начале апреля. Об этом сообщили власти Подмосковья.