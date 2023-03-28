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Новости

28 марта, 18:30

Политика

Новости часа: МИД РФ проработает меры по продвижению русского языка и культуры за рубежом

Новости часа: МИД РФ проработает меры по продвижению русского языка и культуры за рубежом

Минобороны РФ заявило об уничтожении 240 украинских военных на донецком направлении

Новости часа: средняя скорость движения на МКАД выросла на 6% за последние 5 лет

Новости часа: спускаемый аппарат "Союза МС-22" приземлился в Казахстане

ВС РФ уничтожили до 125 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Новости часа: Сыромятнический гидроузел на Яузе подготовили к паводку

Новости часа: РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков"

РФ продолжит инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

РФ и дальше будет инициировать расследование по подрыву "Северных потоков" – Песков

Военные РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ в районе города Кременная

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. МИД РФ проработает меры по продвижению русского языка и культуры за рубежом. Об этом сообщили в ведомстве.

Увеличение срока безвизового пребывания во Вьетнаме не повлияет на турпоток из РФ. Об этом рассказали в АТОР.

Около 300 первых летних кафе могут открыться в Подмосковье в начале апреля. Об этом сообщили власти Подмосковья.

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