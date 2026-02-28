Российская армия успешно продвигается на всех участках фронта. В частности, за неделю военнослужащие группировки войск "Север" освободили сразу несколько населенных пунктов, в том числе Краснознаменку в Днепропетровской области.

Помимо этого, российские военные нанесли удары по живой силе и технике противника. Также ВС РФ продвинулись вдоль реки Северский Донецк и освободили населенный пункт Равская. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

