Европа оказалась вынуждена рассматривать вариант НАТО без США

Европа вынуждена рассматривать вариант НАТО без США. Это называют немыслимым, но конфликт назревает вокруг ситуации с Гренландией, пишет Financial Times.

С момента появления организации Североатлантического договора каждое государство опиралось на доверие и уверенность в том, что будет защищать союзника, если на него напали. Однако постулат подорвал американский президент Дональд Трамп с сомнениями в пользе НАТО и отказом США от обязательств по взаимной обороне.

Нынешнюю ситуацию эксперты называют самым глубоким кризисом организации за 77 лет существования. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.