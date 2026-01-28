Новости мира: Трамп заявил о приближении крупных американских сил к Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении крупных американских сил к Ирану. Он надеется, что Тегеран согласится на сделку. Об этом стало известно во время выступления американского лидера перед сторонниками в Айове. Трамп продолжает утверждать, что в июне 2025 года военные уничтожили ядерные возможности Ирана. Он открыто говорит, что к берегам страны приближается "прекрасная армада". Лидер США также предсказывает падение властей Кубы, ссылаясь на то, что денег и нефти из Венесуэлы больше не будет.

В Бангкоке уровень загрязнения воздуха достиг опасных показателей из-за пожаров на рисовых полях. Местные жители намеренно сжигают солому после сбора урожая, сообщают СМИ. Эта практика распространилась по всей Юго-Восточной Азии. Пылевые микрочастицы и сажа поднимаются в воздух и долетают до столицы. Огонь распространяется и уничтожает километры плодородных земель. Под Бангкоком ищут виновников одного из самых крупных пожаров.

