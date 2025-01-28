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28 января, 07:45

Политика

Российские силы освободили Зеленое и Великую Новоселку в зоне СВО

Российские силы освободили Зеленое и Великую Новоселку в зоне СВО

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Украинские аэродромы, базы горючего, цеха по производству беспилотников и районы скопления техники стали целями ударов российской авиации, ракетных войск и артиллерии. На южно-донецком направлении уничтожены опорные пункты и живая сила противника. Освобождены Великая Новоселка и село Зеленое, находящееся в пяти километрах от Красноармейска. Эксперты уверены, что после взятия города под контроль перейдет и Часов Яр.

В Курской области подразделения инженерных войск обеспечивают транспортировку техники через понтонные переправы. Благодаря этому удалось освободить Николаево-Дарьино, а в Суджанском районе продолжаются активные бои.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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