Российская армия закрепилась на западных окраинах населенного пункта Гуляйполе. По словам военных экспертов, это говорит о взятии населенного пункта под полный контроль.

Тем не менее, Минобороны официально пока не объявляло о взятии города. Всего за прошедшую неделю российская сторона освободила 8 населенных пунктов. Продвижение наблюдается в Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях, на харьковском направлении и в ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.