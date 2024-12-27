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27 декабря, 12:15

Политика

Британский аналитик Меркурис заявил об ужасном положении ВСУ в Курской области

Британский аналитик Меркурис заявил об ужасном положении ВСУ в Курской области

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Украинские войска находятся в ужасной ситуации в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем видеоблоге. Он считает, что ВСУ терпят там катастрофическое поражение, а сами военные деморализованы.

Между тем бойцы армейского корпуса группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области планомерно уничтожают скопления живой силы и бронированную технику противника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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