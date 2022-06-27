"Единая Россия" официально объявила своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве. В этот список вошли победители предварительного голосования, которое проходило в конце мая.

В партии рассказали, что во время праймериз более трех человек претендовало на место. Те, кто собрал больше всего голосов, теперь продолжат избирательную кампанию на своих местах.

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