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27 марта, 23:00

Политика

Новости часа: ФРГ хочет увеличить военную помощь Украине до 15 млрд евро

Новости часа: ФРГ хочет увеличить военную помощь Украине до 15 млрд евро

Эксперт оценил ситуацию с поставками вооружений Украине

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ФРГ хочет увеличить военную помощь Украине с 3 до 15 миллиардов евро в ближайшие годы, пишет издание Der Spiegel.

Решения по обеспечению безопасности союзного государства РФ и Белоруссии будут неукоснительно выполняться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СК РФ организует проверку по факту осквернения памятника советским воинам в Молдавии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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