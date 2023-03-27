Новости часа: ФРГ хочет увеличить военную помощь Украине до 15 млрд евро

ФРГ хочет увеличить военную помощь Украине с 3 до 15 миллиардов евро в ближайшие годы, пишет издание Der Spiegel.

Решения по обеспечению безопасности союзного государства РФ и Белоруссии будут неукоснительно выполняться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

СК РФ организует проверку по факту осквернения памятника советским воинам в Молдавии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

