27 марта, 23:00Политика
Новости часа: ФРГ хочет увеличить военную помощь Украине до 15 млрд евро
ФРГ хочет увеличить военную помощь Украине с 3 до 15 миллиардов евро в ближайшие годы, пишет издание Der Spiegel.
Решения по обеспечению безопасности союзного государства РФ и Белоруссии будут неукоснительно выполняться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
СК РФ организует проверку по факту осквернения памятника советским воинам в Молдавии.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.