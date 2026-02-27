Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС с 07:00 по московскому времени 27 февраля. Об этом сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Договориться о прекращении огня около станции удалось при участии МАГАТЭ, Минобороны России, Росгвардии и МИД. Режим тишины позволит ремонтным бригадам приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате обстрела со стороны украинских военных.

