Российские войска освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны. Его взяли под контроль подразделения группировки войск "Южная".

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, российская армия приступила к освобождению Славянско-Краматорской агломерации. В настоящий момент идут бои в районе Константиновки и на других направлениях.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.