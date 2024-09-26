Посол РФ в Бейруте призвал россиян срочно покинуть Ливан

Россиянам следует срочно покинуть Ливан. К этому призвал посол РФ в Бейруте Александр Рудаков.

По мнению российского дипломата, риск начала войны этой ближневосточной страны и Израиля крайне высок. В ночь на 25 сентября израильские ВВС продолжили наносить удары по объектам шиитского движения "Хезболла" на ливанской территории. Кроме того, есть взрывы к югу от Хайфы.

22 сентября Израиль нанес один из крупнейших ударов по Ливану за почти год приграничных столкновений. Из-за массированной атаки со стороны ЦАХАЛа на южной стороне Ливана вспыхнули пожары. Около 500 человек погибли, более 1,5 тысячи мирных жителей ранены.

По словам начальника штаба Армии обороны Израиля, ракетные обстрелы нацелены на боевую инфраструктуру "Хезболлы". Однако жители южноливанских городов утверждают, что в опасности мирное население страны.

Мировые лидеры готовятся обсудить конфликт на Генеральной Ассамблее ООН. Катар и Египет осудили волну израильских авиаударов по Ливану. Иордания выразила солидарность с Ливаном и призвала ООН принять меры, направленные на деэскалацию конфликта и его дипломатическое урегулирование.

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