Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 07:54

Происшествия

Средства ПВО сбили ночью два украинских беспилотника над регионами РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над российскими регионами в ночь на 25 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты над Белгородской и Курской областями.

Ранее беспилотник упал в промзоне Таганрога. Из-за падения дрона загорелся склад лесоматериалов на площади 200 квадратных метров. Кроме того, огнем были повреждены кровля здания и четыре легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом.

Через некоторое время пожарные удалось локализовать возгорание. В результате произошедшего пострадавших и погибших нет.

Беспилотник упал в промзоне Таганрога

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика