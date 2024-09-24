ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

ВС РФ нанесли авиационный удар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска, ликвидировав порядка 40 боевиков и 5 единиц вооружений, военной и специальной техники, сообщает Минобороны России.

Удар был нанесен экипажем самолета оперативно-тактической авиации с применением ОДАБ-1500. После падения авиабомбы на территории временного размещения украинской армии произошел взрыв.

Ранее российская авиация поразила предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которое производило и обслуживало авиационные газотурбинные двигатели для самолетов Вооруженных сил Украины.

Уничтожить ОПК удалось благодаря оперативно-тактической авиации, беспилотникам, ракетными войскам и артиллерии группировок войск российской армии. Также удары нанесли по объектам энергетической отрасли, обеспечивавших этот завод.