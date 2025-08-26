Госдума рассмотрит законопроект о ежегодных выплатах семьям с детьми к 1 сентября. С данным предложением выступила фракция "Справедливая Россия – За правду".

Авторы инициативы предложили выплачивать деньги на приобретение школьных принадлежностей. Согласно законопроекту, размер выплат будет зависеть от возраста и статуса учащегося, а также от материального положения семьи.

