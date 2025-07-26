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26 июля, 16:30

Политика

Новости мира: Трамп призвал ЕС остановить миграцию

Новости мира: Трамп призвал ЕС остановить миграцию

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Президент США Дональд Трамп призвал Европу остановить миграцию. По его словам, "европейцы должны взять в себя в руки, иначе Европы не будет". Также он отметил, что американские власти, в отличие от Евросоюза, за последний месяц не пропустили в страну ни одного нелегального мигранта и выслали много "плохих людей".

Тем временем теракт произошел на юго-востоке Ирана. Вооруженные боевики ворвались в здание суда, открыли огонь и устроили взрывы. На данный момент известно о 5 погибших и 13 раненых. Среди них – сотрудники, военнослужащие и случайные прохожие. Точное число жертв пока неизвестно. По предварительным данным, нападавших ликвидировали. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Армия справедливости".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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