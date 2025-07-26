Новости мира: украинцы вышли на протесты против нового антикоррупционного закона

В крупных городах Украины не утихают протесты. Поводом стал принятый закон, который ликвидирует независимость антикоррупционных ведомств. Национальное антикоррупционное бюро и специализированная прокуратура на Украине были созданы при президенте США Джо Байдене для контроля за деньгами, выделяемыми Киеву. Законопроект, который должен отменить ранее введенные ограничения, внесен на рассмотрение в Верховную Раду. Тем временем украинцы продолжают требовать отставки Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

Между тем свыше 130 тысяч жителей Таиланда покинули свои дома из-за вооруженного конфликта. В Камбодже эвакуированы около 4 тысяч человек. На границе продолжаются столкновения, есть погибшие, в том числе среди гражданских. Российским туристам, отдыхающим в Таиланде, посольство рекомендует следить за информацией в официальных источниках, избегать приграничной зоны, держать связь с туроператором и всегда иметь при себе копии документов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.