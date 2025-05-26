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26 мая, 17:30

Политика

Бизнес-профайлер рассказал, почему жена Макрона могла дать ему пощечину

Бизнес-профайлер рассказал, почему жена Макрона могла дать ему пощечину

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Бизнес-профайлер Алексей Крутилин рассказал, почему президент Франции Эммануэль Макрон мог получить пощечину от своей жены Брижит. Эксперт считает, что пощечина была проявлением эмоций со стороны супруги президента. По его мнению, пара выясняла отношения.

Пара прилетела во Вьетнам, куда Макрон прибыл с дипломатической миссией. Лидер Франции позднее заявил, что они просто "дурачились".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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